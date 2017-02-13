Евгений Богачев: УНИКС дает Пашутину шанс
Президент УНИКСа Евгений Богачев рассчитывает на то, что в ближайшее время казанцы сумеют улучшить результаты.
По его словам, клуб доверяет главному тренеру Евгению Пашутину, несмотря на безвыигрышную серию поражений, которая составляет восемь матчей.
— Пашутин поехал на Матч звезд Единой лиги ВТБ тренером российской команды. Это еще раз подтверждает, что в России его уважают, — приводит «Бизнес Online» слова Богачева. — Но сейчас идет такая неудачная полоса. Конечно, поражения от «Енисея» и «Цмоки» не лезут ни в какие ворота, но одна из причин серии — необычная нагрузка.
В этом году у команды столько матчей, что игроки не выходят из самолета.
У меня с Пашутиным было два жестких разговора. Последний — после поражения от «Реала». Если смотреть по игре, можно сказать, что мы достойно выступили против лидера Евролиги. Но могли победить, если бы не ошибки в концовке. Мы даем Пашутину шанс и надеемся, что после выхода большинства травмированных игроков у клуба дела в обоих турнирах улучшатся.
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