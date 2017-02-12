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12 февраля 2017, 1:08 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Карасёв пожертвовал призовые за победу в конкурсе трёхочковых больной девочке

Защитник «Зенита» Сергей Карасёв, одержавший победу в конкурсе трёхочковых бросков в Матче звёзд Единой лиги ВТБ, рассказал «Чемпионату», что пожертвовал выигрыш в размере 300 тыс. рублей на лечение 4-летней Арианны Букаты.

Арианна Буката страдает детским церебральным параличом, спастическим тетрапарезом и задержкой психомоторного развития. Для оплаты курса реабилитации в московском Институте медицинских технологий семье требовалось 230 тысяч рублей.
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По законам НБА: в Сочи прошел первый в истории Матч звезд Единой лиги ВТБ

По законам НБА: в Сочи прошел первый в истории Матч звезд Единой лиги ВТБ

СОЧИ, 11 февраля. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. В Сочи прошел первый в истории Матч всех звезд Единой лиги ВТБ, игра закончилась победой команды звезд России над звездами мира. Как и положено в подобных матчах, команды играли без защиты и старались продемонстрировать максимально зрелищный баскетбол. Как следствие, непривычно крупный итоговый счет — 131:121. Самым ценным игроком матча стал Андрей Воронцевич из московского ЦСКА, в качестве приза он получил автомобиль УАЗ «Патриот».
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