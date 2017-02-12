Карасёв пожертвовал призовые за победу в конкурсе трёхочковых больной девочке

СОЧИ, 11 февраля. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. В Сочи прошел первый в истории Матч всех звезд Единой лиги ВТБ, игра закончилась победой команды звезд России над звездами мира. Как и положено в подобных матчах, команды играли без защиты и старались продемонстрировать максимально зрелищный баскетбол. Как следствие, непривычно крупный итоговый счет — 131:121. Самым ценным игроком матча стал Андрей Воронцевич из московского ЦСКА, в качестве приза он получил автомобиль УАЗ «Патриот».