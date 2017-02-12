Карасёв пожертвовал призовые за победу в конкурсе трёхочковых больной девочке
Защитник «Зенита» Сергей Карасёв, одержавший победу в конкурсе трёхочковых бросков в Матче звёзд Единой лиги ВТБ, рассказал «Чемпионату», что пожертвовал выигрыш в размере 300 тыс. рублей на лечение 4-летней Арианны Букаты.
Арианна Буката страдает детским церебральным параличом, спастическим тетрапарезом и задержкой психомоторного развития. Для оплаты курса реабилитации в московском Институте медицинских технологий семье требовалось 230 тысяч рублей.
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