По законам НБА: в Сочи прошел первый в истории Матч звезд Единой лиги ВТБ
СОЧИ, 11 февраля. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. В Сочи прошел первый в истории Матч всех звезд Единой лиги ВТБ, игра закончилась победой команды звезд России над звездами мира. Как и положено в подобных матчах, команды играли без защиты и старались продемонстрировать максимально зрелищный баскетбол. Как следствие, непривычно крупный итоговый счет — 131:121. Самым ценным игроком матча стал Андрей Воронцевич из московского ЦСКА, в качестве приза он получил автомобиль УАЗ «Патриот».
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Организаторы попытались устроить красочное шоу, чтобы получилось не хуже, чем в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — законодательнице баскетбольной моды. Для этого ведущим позвали самого популярного шоумена России Ивана Урганта. В качестве исполнителя пригласили рэпера L’One, который за полчаса до игры разогревал болельщиков своими хитами. А в первом ряду сидели многочисленные почетные гости: министр энергетики РФ Александр Новак, глава компании «Сибур» Дмитрий Конов, народный артист СССР Лев Лещенко и другие.
Матчу предшествовали красочные
Практику проведения подобных матчей нужно продолжать
Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко провел в НБА 13 сезонов и дважды участвовал в Матчах всех звезд ассоциации. «Мне есть с чем сравнивать, и хочу сказать, что Единой лиге ВТБ удалось сделать настоящее шоу. Не хуже, чем в НБА. Уверен, что практику подобных матчей надо продолжать», — сказал Кириленко ТАСС.
Почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов признался, что не уверен в том, что в следующем году получится провести Матч всех звезд. «Будет сложно найти окно, ведь появятся паузы для матчей сборных. Но мы сделаем все возможное, чтобы Матч звезд все же прошел. И если мы сможем организовать, то это будет другой город — уже не Сочи», — сказал Иванов.
Помимо самого матча звезд, состоялись конкурсы трехочковых бросков и бросков сверху, в обоих победили представители
«Было много нервов, переживаний перед началом игры. Но они все ушли, ведь мы видим позитивные эмоции людей, их счастливые лица. От этого приятно, — сказал ТАСС президент Единой лиги Сергей Кущенко. — Нам удалось устроить шоу в небаскетбольном Сочи. И несмотря на то, что следующий матч, если он состоится, пройдет в другом городе, рано или поздно мы вернемся в этот гостеприимный город».
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