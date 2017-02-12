По законам НБА: в Сочи прошел первый в истории Матч звезд Единой лиги ВТБ

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Организаторы попытались устроить красочное шоу, чтобы получилось не хуже, чем в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — законодательнице баскетбольной моды. Для этого ведущим позвали самого популярного шоумена России Ивана Урганта. В качестве исполнителя пригласили рэпера L’One, который за полчаса до игры разогревал болельщиков своими хитами. А в первом ряду сидели многочисленные почетные гости: министр энергетики РФ Александр Новак, глава компании «Сибур» Дмитрий Конов, народный артист СССР Лев Лещенко и другие.

Матчу предшествовали красочные промо-ролики с участием главных звезд события. Усилия организаторов оправдались — ледовый дворец «Большой» был забит под завязку — пришли 10 тысяч зрителей.

Практику проведения подобных матчей нужно продолжать

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко провел в НБА 13 сезонов и дважды участвовал в Матчах всех звезд ассоциации. «Мне есть с чем сравнивать, и хочу сказать, что Единой лиге ВТБ удалось сделать настоящее шоу. Не хуже, чем в НБА. Уверен, что практику подобных матчей надо продолжать», — сказал Кириленко ТАСС.

Почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов признался, что не уверен в том, что в следующем году получится провести Матч всех звезд. «Будет сложно найти окно, ведь появятся паузы для матчей сборных. Но мы сделаем все возможное, чтобы Матч звезд все же прошел. И если мы сможем организовать, то это будет другой город — уже не Сочи», — сказал Иванов.

Помимо самого матча звезд, состоялись конкурсы трехочковых бросков и бросков сверху, в обоих победили представители санкт-петербургского «Зенита». В соревновании снайперов выиграл Сергей Карасев, а лучшим по броскам сверху стал латвиец Янис Тимма.

«Было много нервов, переживаний перед началом игры. Но они все ушли, ведь мы видим позитивные эмоции людей, их счастливые лица. От этого приятно, — сказал ТАСС президент Единой лиги Сергей Кущенко. — Нам удалось устроить шоу в небаскетбольном Сочи. И несмотря на то, что следующий матч, если он состоится, пройдет в другом городе, рано или поздно мы вернемся в этот гостеприимный город».