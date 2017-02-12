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12 февраля 2017, 0:00 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

В. Карасёв: По уровню организации Матча звёзд мы приближаемся к НБА

Главный тренер «Зенита» Василий Карасёв поделился впечатлениями от Матча звёзд Единой лиги ВТБ в Сочи, в котором «Звёзды России» обыграли «Звёзд Мира» со счётом 131:121.

«Матч всех звёзд — это действительно праздник, шоу, и это событие очень полезно для развития баскетбола в России. Если честно, я даже не ожидал, что на трибунах собралось столько людей, много приехало из других городов, и сегодня они все получили удовольствие от просмотра такого шоу. По уровню организации подобного события мы приближаемся к НБА», — приводит слова Карасёва официальный сайт «Зенита».
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