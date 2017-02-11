Воронцевич: Не думаю, что поеду на «Патриоте» из Сочи в Москву

«Считаю, что первый Матч звёзд был проведён на высоком уровне. Спасибо Единой лиге ВТБ и городу Сочи — столько зрителей пришло, отлично нас поддерживали. Здорово, что праздник баскетбола пришёл в этот прекрасный город. Пока не знаю, что буду делать с “Патриотом”. У меня есть несколько машин, поэтому это в какой-то степени станет проблемой. Не думаю, что я на нём отсюда поеду в Москву — уже в понедельник тренировка. Очень приятно стать первым MVP в истории. Спасибо всем товарищам по команде, без них я бы точно не получил этот приз», — передаёт слова Воронцевича корреспондент «Чемпионата» Ринат Салахетдинов.