Воронцевич: Не думаю, что поеду на «Патриоте» из Сочи в Москву
Форвард ЦСКА и «Звёзд России» Андрей Воронцевич поделился впечатлениями после Матча звёзд Лиги ВТБ, в котором его команда победила «Звёзд Мира» (131:121), а он стал MVP матча.
«Считаю, что первый Матч звёзд был проведён на высоком уровне. Спасибо Единой лиге ВТБ и городу Сочи — столько зрителей пришло, отлично нас поддерживали. Здорово, что праздник баскетбола пришёл в этот прекрасный город. Пока не знаю, что буду делать с “Патриотом”. У меня есть несколько машин, поэтому это в
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