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11 февраля 2017, 23:04 | Баскетбол: Еврокубки | ТАСС

Кириленко: Матч звезд Единой лиги ВТБ прошел по стандартам НБА

СОЧИ, 11 февраля. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Матч всех звезд Единой лиги ВТБ был организован и проведен по высшим стандартам Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом ТАСС заявил президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.

В первом в истории Единой лиги Матче звезд сборная российских игроков обыграла команду звезд мира — 131:121. Увеличить
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В первом в истории Единой лиги Матче звезд сборная российских игроков обыграла команду звезд мира — 131:121.

«Матч звезд был организован великолепно. Я участвовал в Матчах звезд НБА и могу сравнивать, — сказал Кириленко. — Надо сказать огромное спасибо Сергею Кущенко, Илоне Корстин и Серею Борисовичу Иванову. Они проделали огромную работу».

По словам Кириленко, практику проведения таких матчей надо продолжать: «Это был первый опыт и он получился успешным. Уверен, что такие матчи надо проводить и в дальнейшем».

Самым ценным игроком стал форвард Андрей Воронцевич.
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