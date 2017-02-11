Кириленко: Матч звезд Единой лиги ВТБ прошел по стандартам НБА

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В первом в истории Единой лиги Матче звезд сборная российских игроков обыграла команду звезд мира — 131:121.

«Матч звезд был организован великолепно. Я участвовал в Матчах звезд НБА и могу сравнивать, — сказал Кириленко. — Надо сказать огромное спасибо Сергею Кущенко, Илоне Корстин и Серею Борисовичу Иванову. Они проделали огромную работу».

По словам Кириленко, практику проведения таких матчей надо продолжать: «Это был первый опыт и он получился успешным. Уверен, что такие матчи надо проводить и в дальнейшем».

Самым ценным игроком стал форвард Андрей Воронцевич.