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https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/28742760/
11 февраля 2017, 22:18 | Баскетбол: Еврокубки | ТАСС

Команда звезд России обыграла сборную мира в Матче звезд Единой лиги ВТБ

СОЧИ, 11 февраля. /ТАСС/. Команда «Звезды России» обыграла сборную «Звезды мира» со счетом 131:121 в Матче всех звезд баскетбольной Единой лиги ВТБ, который прошел в Сочи.

Самым результативным игроком матча стал форвард россиян Андрей Воронцевич, в его активе 28 очков. У команды «Звезды мира» больше всех очков набрали защитники Нандо де Коло и Янис Блумс — по 18.

Матч звезд Единой лиги ВТБ прошел впервые в истории лиги. В перерывах между четвертями проходили конкурсы по трехочковым броскам и броскам сверху, победителями которых стал Сергей Карасев и Янис Тимма соответственно.
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