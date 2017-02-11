Команда звезд России обыграла сборную мира в Матче звезд Единой лиги ВТБ
СОЧИ, 11 февраля. /ТАСС/. Команда «Звезды России» обыграла сборную «Звезды мира» со счетом 131:121 в Матче всех звезд баскетбольной Единой лиги ВТБ, который прошел в Сочи.
Самым результативным игроком матча стал форвард россиян Андрей Воронцевич, в его активе 28 очков. У команды «Звезды мира» больше всех очков набрали защитники Нандо де Коло и Янис Блумс — по 18.
Матч звезд Единой лиги ВТБ прошел впервые в истории лиги. В перерывах между четвертями проходили конкурсы по трехочковым броскам и броскам сверху, победителями которых стал Сергей Карасев и Янис Тимма соответственно.
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