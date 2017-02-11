Кущенко: Матч звезд Единой лиги ВТБ по уровню не уступает НБА
СОЧИ, 11 февраля. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Матч всех звезд Единой лиги ВТБ по уровню не уступает аналогичному мероприятию Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом ТАСС заявил президент лиги Сергей Кущенко.
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«Пока что прошла лишь одна четверть, но уже можно смело говорить, что наш Матч звезд проходит на уровне Матча звезд НБА, — сказал Кущенко. — Я верил, что мы сможем провести не хуже, и рад, что все получилось».
Первый в истории Единой лиги ВТБ Матч звезд проходит в субботу в Сочи. В основной игре встречаются сборная мира и команда российских звезд.
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