Рэпер L’One: Матч звезд Единой лиги ВТБ показал, что в России умеют устраивать шоу

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«Я смотрю этот потрясающий матч, и в голове одна мысль: можем же, когда захотим, — сказал L’One. — Паркет великолепный, свет отличный, потрясающее шоу и переполненные трибуны. Это и есть то, что нужно. То, что мы хотим видеть на баскетболе».

Первый в истории Матч всех звезд Единой лиги ВТБ проходит в сочинском дворце спорта «Большой».