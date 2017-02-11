Рэпер L’One: Матч звезд Единой лиги ВТБ показал, что в России умеют устраивать шоу
СОЧИ, 11 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Матч всех звезд Единой лиги ВТБ показал, что в России умеют проводить шоу высочайшего уровня, заявил ТАСС рэпер L’One, выступавший в преддверии матча.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Я смотрю этот потрясающий матч, и в голове одна мысль: можем же, когда захотим, — сказал L’One. — Паркет великолепный, свет отличный, потрясающее шоу и переполненные трибуны. Это и есть то, что нужно. То, что мы хотим видеть на баскетболе».
Первый в истории Матч всех звезд Единой лиги ВТБ проходит в сочинском дворце спорта «Большой».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter