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https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/28742320/
11 февраля 2017, 20:48 | Баскетбол: Еврокубки | ТАСС

Карасев стал победителем конкурса трехочковых бросков на Матче звезд Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Форвард санкт- петербургского баскетбольного клуба «Зенит» Сергей Карасев стал победителем конкурса трехочковых бросков, который прошел в рамках Матча всех звезд Единой лиги ВТБ.

В финале конкурса россиянину противостояли защитник латвийского ВЭФа Янис Блумс и форвард «Локомотива-Кубани» Райан Брокхофф. Карасев набрал в финальной попытке 23 очка, Брокхофф — 21, Блумс — 19.

Матч всех звезд Единой лиги ВТБ проходит в Сочи.
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Новости Баскетбольных еврокубков

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