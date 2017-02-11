Карасев стал победителем конкурса трехочковых бросков на Матче звезд Единой лиги ВТБ
МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Форвард санкт- петербургского баскетбольного клуба «Зенит» Сергей Карасев стал победителем конкурса трехочковых бросков, который прошел в рамках Матча всех звезд Единой лиги ВТБ.
В финале конкурса россиянину противостояли защитник латвийского ВЭФа Янис Блумс и форвард «Локомотива-Кубани» Райан Брокхофф. Карасев набрал в финальной попытке 23 очка, Брокхофф — 21, Блумс — 19.
Матч всех звезд Единой лиги ВТБ проходит в Сочи.
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