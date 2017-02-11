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11 февраля 2017, 1:01 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Галатасарай» обыграл «Барселону» в Евролиге благодаря 19 очкам Тайуса

Турецкий «Галатасарай» на выезде обыграл испанскую «Барселону» в матче 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги — 69:62.

«Барселона» выиграла первую четверть со счётом 16:10, но во вторую десятиминутку сильнее были игроки «Галатасарая», которые догнали соперника и вышли вперёд. Всё решилось в заключительной четверти, которую выиграли турки с разницей «+12».

Самым результативным игроком матча стал израильский центровой «Галатасарая» Алекс Тайус. Он набрал 19 очков, совершил 9 подборов и отдал 1 передачу.
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