Принтезис оформил дабл-дабл, «Олимпиакос» обыграл «Жальгирис» в Евролиге
Греческий «Олимпиакос» на домашнем паркете обыграл литовский «Жальгирис» в матче 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги — 73:64.
Команды завершили первые две четверти с ничейным результатом — 19:19 и 16:16 соответственно. Во второй половине матча «Олимпиакос» завладел инициативой и добыл победу.
Самым результативным и эффективным игроком матча стал греческий форвард Георгиос Принтезис, которому удалось оформить
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