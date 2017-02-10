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10 февраля 2017, 23:26 | Баскетбол: Еврокубки | УНИАН

«Химик» и «Будивельник» выиграли очередные матчи баскетбольной Суперлиги

Южненский «Химик» и киевский «Будивельник» выиграли очередные матчи украинской баскетбольной Суперлиги и укрепили свои лидирующие позиции, сообщает официальный сайт соревнований.

Киевляне с большим трудом одержали победу в Запорожье. Увеличить
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«Химик» более чем уверенно обыграл «Николаев» — 101:59, а «Будивельник» с большим трудом обыграл «Запорожье» на площадке соперника — 77:75.

«Волыньбаскет» — «Политехник» — 88:73 (18:12, 25:25, 30:17, 15:19).

«Волыньбаскет»: Дикий — 15 очков, 8 подборов, 6 передач; Тимощук — 15 очков, 8 подборов, 4 передачи; Полюляк — 15 очков, 2 подбора, 9 передач.

«Политехник»: Арабаджи — 25 очков, 4 подбора, 2 передачи; Колотилов — 15 очков, 3 подбора.

«Запорожье-ZOG» — «Будивельник» 75:77 (24:16, 26:13, 13:20, 12:18).

«Запорожье-ZOG»: Конате 17 + 10 подборов, Буренко 14, Кондраков 13, Липовцев 10.

«Строитель»: Дугат 26 + 7 передач, Анисимов 18 + 12 подборов, Стефенс 13 + 11 подборов.

«Химик» — «Николаев» 101:59 (23:13, 26:11, 17:20, 35:15).

«Химик»: Смит — 15оч.

«Николаев»: Чемякін — 16оч, 7пб.

«Днепр» — «Черкасские Мавпы» 76:67 (21:27, 24:11, 16:16, 15:13).

«Днепр»: Тимофеенко 18 + 12 подборов, Мішула 14 + 8 передач, Глебов 11.

«Черкасские Обезьяны»: Кольченко 22, Дэвис 10 + 10 подборов.

Турнирная таблица:

1 Химик 19 побед 2 поражения.

2 Будивельник 19/2.

3 Днепр 16/5.

4 Кривбасс16/6.

5 БИПА 12/9.

6 БК Запорожье 9/12.

7 Черкасские Мавпы 9/11.

8 МБК Николаев 8/12.

9 Кремень 6/15.

10 Волыньбаскет 4/16.

11 Политехник 2/20.

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