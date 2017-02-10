Дабл-дабл Жижича помог «Дарушшафаке» обыграть «Фенербахче» в Евролиге

Гости выиграли первую четверть со счётом 20:10, но во второй десятиминутке хозяева отыгрались и вышли вперёд. Четвертая четверть также закончилась в пользу игроков «Дарушшафаки», что и принесло в итоге победу хозяевам.



Самым эффективным игроком матча стал Анте Жижич из «Дарушшафаки». Он оформил дабл-дабл — 14 очков и 10 подборов. Также дабл-дабл у его партнёра Брэдли Уонамэйкера — 12 очков и 11 передач.