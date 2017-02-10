Дабл-дабл Жижича помог «Дарушшафаке» обыграть «Фенербахче» в Евролиге
Турецкая «Дарушшафака Догуш» на домашнем паркете обыграла «Фенербахче» в матче 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги — 72:65.
Гости выиграли первую четверть со счётом 20:10, но во второй десятиминутке хозяева отыгрались и вышли вперёд. Четвертая четверть также закончилась в пользу игроков «Дарушшафаки», что и принесло в итоге победу хозяевам.
Самым эффективным игроком матча стал Анте Жижич из «Дарушшафаки». Он оформил
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