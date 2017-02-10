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https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/28736293/
10 февраля 2017, 22:40 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Дабл-дабл Жижича помог «Дарушшафаке» обыграть «Фенербахче» в Евролиге

Турецкая «Дарушшафака Догуш» на домашнем паркете обыграла «Фенербахче» в матче 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги — 72:65.

Гости выиграли первую четверть со счётом 20:10, но во второй десятиминутке хозяева отыгрались и вышли вперёд. Четвертая четверть также закончилась в пользу игроков «Дарушшафаки», что и принесло в итоге победу хозяевам.

Самым эффективным игроком матча стал Анте Жижич из «Дарушшафаки». Он оформил дабл-дабл — 14 очков и 10 подборов. Также дабл-дабл у его партнёра Брэдли Уонамэйкера — 12 очков и 11 передач.
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