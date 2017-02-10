Римас Куртинайтис стал новым главным тренером «Летувос Ритас»
Чемпион Олимпийских игр 1988 года в составе сборной СССР и чемпион Европы 1985 года в качестве игрока литовский тренер Римас Куртинайтис возглавил «Летувос Ритас», сообщает официальный сайт клуба. На этом посту Куртинайтис заменил Томаса Пачесаса.
«Я был удивлён, когда встретился с Томасом Пачесасом в четверг утром, когда он сказал, что хочет уйти в отставку. Он сказал, что должен сделать это после вылета из Еврокубка», — рассказал президент клуба Гедвидас Ваинаускас.
Куртинайтис начал нынешний сезон в итальянском «Канту», однако был уволен в конце ноября после серии неудачных результатов.
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