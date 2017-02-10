Римас Куртинайтис стал новым главным тренером «Летувос Ритас»

«Я был удивлён, когда встретился с Томасом Пачесасом в четверг утром, когда он сказал, что хочет уйти в отставку. Он сказал, что должен сделать это после вылета из Еврокубка», — рассказал президент клуба Гедвидас Ваинаускас.



Куртинайтис начал нынешний сезон в итальянском «Канту», однако был уволен в конце ноября после серии неудачных результатов.