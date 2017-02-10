Пашутин: УНИКС потерял концентрацию в четвёртой четверти матча с «Реалом»

«Три четверти мы контролировали игру, но в четвертой потеряли концентрацию, перестало получаться парное взаимодействие. Было некоторое недопонимание, ошибки в ротации. Стали позволять сопернику наносить открытые броски, как это удалось Энтони Рэндольфу и Отелло Хантеру. “Реал” был лучше.



Но наша команда боролась до конца, сделали всего 8 потерь против 14 у “Реала”, передачи 20−24. В целом хорошо атаковали и показали более качественную игру, чем в предыдущих матчах. Солидно выглядели, хотя и такой игры недостаточно для победы над “Реалом”. Отмечу нашу стартовую пятерку, она дала нам энергию, импульс, защиту. Достойно сыграли.



Почему проиграли подбор? “Реал” лидирует в Евролиге по этому показателю, в их команде много мощных, прыгучих высокорослых игроков. Порой соперники делали по три подбора в одной атаке, что давало им дополнительное преимущество, хотя они так часто мазали в четвёртой четверти.



У нас сложный период, много травм, поэтому каждый матч играем разными составами. Но сегодня играли вдесятером с полноценной ротацией, и Лэнгфорд сыграл не 40 минут, а 32. Все это и позволило нам показать баскетбол высокого качества», — цитирует Пашутина официальный сайт казанцев.