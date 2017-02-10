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ЦСКА — ЦРВЕНА ЗВЕЗДА — 102:80 (33:26, 25:20, 19:18, 25:16).

Судьи: Йерасуэло (Испания), Могулькоч (Турция), Балак (Израиль).

9 февраля. Москва. Арена «Мегаспорт». 9042 зрителя.

Поражение от «Фенербахче» в прошлом туре Евролиги окончательно сбросило ЦСКА с первого места в турнирной таблице. Лидер «Реал» обыграл УНИКС в Казани еще до начала встречи армейцев с «Црвеной Звездой». На пятки москвичам вдобавок наступает «Олимпиакос». Красно-синие имели двойную мотивацию: не отпустить «Королевский клуб» и взять реванш за обидное поражение от сербского клуба перед Новым годом.

СТРЕЛЬБА С ПЕРИМЕТРА

— Сила «Црвены Звезды» в их самоотдаче. Там нет больших баскетбольных «звезд», — говорил капитан ЦСКА Виктор Хряпа. — Изначально, сербская команда выигрывала больше дома, чем на выезде. Сейчас они почувствовали вкус победы и продолжают всех удивлять. Это серьезный соперник, игра будет интересной.

До прошлого тура сербский клуб выдал удивительную серию — семь побед подряд, команда огорчила в том числе «Реал», «Фенербахче» и «Панатинаикос». Но в предыдущей игре «Црвена» уступила середнячку «Эфесу» с существенной разницей в 14 очков. Оставалось думать — разовое поражение, или у команды наметился спад?

Перед матчем с ЦСКА в зале «Мегаспорта» было много сербских болельщиков, в рядах которых также присутствовали и поклонники московского «Спартака». Перед началом встречи стало известно, что на площадку выйдет сербский защитник ЦСКА Милош Теодосич, который пропустил несколько игр в Евролиги из-за травмы. Болельщики вывесили ему баннер на трибунах, его хотели видеть не только армейцы, но и сербские болельщики. Теодосич хорошо отыграл встречу, набрал по итогам 16 очков.

Состав «Црвены Звезды» уникален хотя бы потому, что в нем всего два иностранца, а все остальные сербы. Скромный бюджет не позволяет приобретать дорогостоящих исполнителей, и главный тренер Деян Радоньич сделал ставку на высоких баскетболистов, которых в Сербии предостаточно.

Отсюда и любимая игра от обороны. Команда плохо действует на периметре, но под кольцом справляется отлично. В целом «Црвена» забивает мало, но не позволяет себе и много пропускать. Часто совершает перехваты и заставляет соперника терять мяч. В матче первого круга армейцы умудрились совершить 19 потерь, отчасти это стало причиной поражения.

Основная сила команды в передней линии сосредоточена на центровом Огнене Кузмиче. В декабрьской встрече с ЦСКА он сделал дабл-дабл — 16 очков и 10 подборов. В первой половине этой встречи казалось, что Кузмич будет близок к этому показателю. С первых минут все атаки сербской команды шли через него. Центровой ЦСКА Кайл Хайнс не справлялся с Кузмичем (разница в росте — 15 сантиметров). К большому перерыву сербский центровой набрал 8 очков, но после, благодаря включению обороны ЦСКА, показать чего-то выдающегося уже не смог.

Тем не менее, в начале встречи оборона «Црвены Звезды» была настольно плотной, что вынуждала армейцев уходить на периметр. Спасали трехочковые броски, точность которых была невероятной. По итогам первой десятиминутки армейцы попали семь из восьми дальних бросков и получили преимущество в семь очков уже к началу второй четверти. К большому перерыву сценарий особо не изменился, армейцы продолжали прекрасно атаковать, сербы искали счастья у щита.

ИГРА ОТ КУРБАНОВА И АНТОНОВА

В декабрьском матче против «Црвены» феноменальную игру показал форвард ЦСКА Андрей Воронцевич — забросил пять трехочковых бросков из девяти, и в итоге стал самым результативных во встрече — 21 очко. Этот вечер был для других российских исполнителей — Никиты Курбанова и Семена Антонова.

Курбанов уже по итогам первой половины имел в активе 16 очков, отлично отрабатывал в защите, перехватывал мяч и брал подборы. Во второй половине его сменил Семен Антонов, который также останавливал сербскую атаку, крал у гостей мячи и отлично бросал с дистанции. В итоге он провел на площадке больше 17 минут — это суммарное время, которое он сыграл в двух предыдущих встречах.

С самого начала второй половины сербы попытались добавить агрессии в защите, но армейцы чувствовали себя уверенно — не давали проходить под свое кольцо, заставляли противника совершать ошибки и выталкивали на периметр. В составе сербов бросать издали хорошо умеет Марко Симонович, но он провел эту встречу отвратительно — за первые десять минут, проведенных на площадке, не смог набрать ни одного очка.

До конца матча ЦСКА навязывал свою волю и наращивал преимущество. Уже к четвертой четверти армейцы имели преимущество в 13 очков, а за пять минут до конца встречи оно выросло до 21. В этом сезоне Евролиги «Црвена Звезда» получала в среднем 73 очка за игру. Армейцы набросали 102 — в ходе этого турнира сербский клуб так много еще не пропускал. ЦСКА уверенной победой поквитался за обидное декабрьское поражение.