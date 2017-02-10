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10 февраля 2017, 0:51 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Панатинаикос» победил «Бамберг» в Евролиге, несмотря на 18 очков Тайса

Греческий «Панатинаикос» на домашнем паркете обыграл «Бамберг» в матче 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги — 81:72.

Игроки «Бамберга» выиграли вторую четверть со счётом 22:15, но уступили в остальных отрезках матча, проиграв в итоге с разницей в 9 очков.

Наибольшее количество очков в матче набрал немецкий центровой Даниэль Тайс — 18. Также игроку удалось совершить 5 подборов, отдать 1 передачу и сделать 1 перехват.

«Панатинаикос» занимает пятое место в турнирной таблице, «Бамберг» — 12-й.
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