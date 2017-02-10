«Панатинаикос» победил «Бамберг» в Евролиге, несмотря на 18 очков Тайса

Игроки «Бамберга» выиграли вторую четверть со счётом 22:15, но уступили в остальных отрезках матча, проиграв в итоге с разницей в 9 очков.



Наибольшее количество очков в матче набрал немецкий центровой Даниэль Тайс — 18. Также игроку удалось совершить 5 подборов, отдать 1 передачу и сделать 1 перехват.



«Панатинаикос» занимает пятое место в турнирной таблице, «Бамберг» — 12-й.