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10 февраля 2017, 0:38 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Маккаби» минимально обыграл «Басконию» в Евролиге, Гудлок набрал 21 очко

«Маккаби» (Тель-Авив) с минимальным преимуществом обыграл испанскую «Басконию» в матче 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги — 85:84.

Игроки хозяев уверенно провели первые три четверти матча, создав себе преимущество в 15 очков. Но в заключительные 10 минут гости резко начали сокращать разрыв, уступив в итоге всего одно очко.

Самым результативным игроком матча стал американский защитник «Маккаби» Эндрю Гудлок. На его счету 21 очко, 1 подбор и 2 передачи.
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