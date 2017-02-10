«Маккаби» минимально обыграл «Басконию» в Евролиге, Гудлок набрал 21 очко

Игроки хозяев уверенно провели первые три четверти матча, создав себе преимущество в 15 очков. Но в заключительные 10 минут гости резко начали сокращать разрыв, уступив в итоге всего одно очко.



Самым результативным игроком матча стал американский защитник «Маккаби» Эндрю Гудлок. На его счету 21 очко, 1 подбор и 2 передачи.