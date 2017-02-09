Баскетболист ЦСКА Теодосич сожалеет, что не сыграет в Матче звезд Единой лиги ВТБ
МОСКВА, 9 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Сербский баскетболист ЦСКА Милош Теодосич сожалеет, что не примет участия в Матче звезд Единой лиги ВТБ. Об этом он сообщил ТАСС.
Матч звезд Единой лиги ВТБ пройдет в Сочи 11 февраля.
«К сожалению, я еще не до конца восстановился от травмы и мне необходимо время, чтобы набрать оптимальную форму. Я очень сожалею, что не сыграю в Матче звезд. Надеюсь, мне еще выпадет такая возможность», — сказал Теодосич.
Серб принял участие в матче против «Црвены Звезды» в Евролиге и помог ЦСКА победить со счетом 102:80. Теодосич провел на паркете 21 минуту и набрал 16 очков.
«Я не думал о том, что играю против команды из Сербии. Ничего принципиального в этой игре для меня не было», — добавил сербский разыгрывающий ЦСКА.
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