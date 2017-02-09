Баскетболисты ЦСКА разгромили «Црвену Звезду» в матче Евролиги

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Встреча, прошедшая в четверг в Москве, завершилась со счетом 102:80 (33:26, 25:20, 19:18, 25:16) в пользу хозяев.

ЦСКА, одержавший 16-ю победу в 22 играх и занимающий второе место в турнирной таблице, следующий матч проведет 23 февраля дома с тель-авивским «Маккаби». «Црвена Звезда», располагающаяся на седьмой строчке с 12 победами, в этот же день примет стамбульский «Галатасарай».

В другом матче 22-го тура, прошедшем в четверг, стамбульский «Анадолу Эфес» на своем паркете обыграл итальянский «Милан» со счетом 90:86 (15:27, 25:27, 29:20, 21:12).