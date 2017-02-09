Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/28723296/
9 февраля 2017, 22:59 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Анадолу Эфес» обыграл «Милан» в Евролиге, несмотря на 18 очков Сандерса

Турецкий «Анадолу Эфес» на домашнем паркете обыграл итальянский «Милан» в матче 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги — 90:86.

«Милан» уверенно выиграл первую четверть со счётом 27:15, после чего также победой завершил вторую десятиминутку, но во второй половине матча уже хозяева завладели инициативой (29:20, 21:12) и победили в матче с преимуществом в четыре очка.

Самым результативным игроком матча стал американский форвард «Милана» Раким Сандерс. На его счету 18 очков, 3 подбора, 3 передачи и 1 перехват.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Баскетбольных еврокубков

Еще 7 новостей  Все новости
30 января

Как выглядят стадионы за 500 дней до старта чемпионата мира (фото, видео)

Исполнительница гимна РФ: после такого казуса на ЧМ-2017 пошла плакать в туалет

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России