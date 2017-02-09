«Анадолу Эфес» обыграл «Милан» в Евролиге, несмотря на 18 очков Сандерса

«Милан» уверенно выиграл первую четверть со счётом 27:15, после чего также победой завершил вторую десятиминутку, но во второй половине матча уже хозяева завладели инициативой (29:20, 21:12) и победили в матче с преимуществом в четыре очка.



Самым результативным игроком матча стал американский форвард «Милана» Раким Сандерс. На его счету 18 очков, 3 подбора, 3 передачи и 1 перехват.