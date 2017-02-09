УНИКС дал бой «Реалу», но не помог ЦСКА

УНИКС — РЕАЛ — 77:81 (18:17, 18:26, 23:14, 18:24).

9 февраля. Казань. ДС «Баскет-холл».

УНИКС не просто в яме — он в крутом пике: 9 поражений в 10 последних матчах! Но Казань все равно навсегда запомнит этот сезон надолго. Каждое посещение «Баскет-холла» — это маленький триллер. В это действо посвящены только те, кто болеет здесь всегда. Их не очень много, но они есть. Только в Казани на ЦСКА, «Реал» и «Фенербахче» столько же зрителей, что и на «Калеве», «Енисее» и «Астане». Парни Пашутина для них — это уже давно члены семей.

Казанцы несколько месяцев держались на морально-волевых, но и в этом баке закончился бензин. Тренер ни разу в сезоне не мог рассчитывать на всех лидеров: Понкрашов, Колом, Лэнгфорд — постоянно кто-то вылетает. Сейчас настало время капитана Каймакоглу — у грека перелом пальца на правой руке. Но отступать уже некуда. Установки Пашутина всегда эмоциональны. На них мало слов о тактике и стратегии, зато много про характер, кровь и львов. А на что еще надеяться, когда на другой стороне площадки «Реал»? Беглый взгляд в таблицу Евролиги объясняет все предматчевые расклады: Мадрид — первый, УНИКС — тринадцатый.

ИСПАНСКИЕ МОТИВЫ

Два года назад «Реал» уже гостил в Казани. Тогда на последней секунде матча победу гостям принес средний бросок Серхио Юйя. Сейчас его потолка не видно: трехочковые рассекают воздух, а пасы ставят в тупик всю защиту. Но Пашутин не спал три ночи перед матчем и придумал ход — Юйя держит мощный Коти Кларк. В итоге испанский дирижер промазал трижды и сел на скамейку.

У Казани традиционно «в огне» был Лэнгфорд. Каждый игрок, тренер и болельщик знает, что сейчас этот американский защитник будет уходить под бросок влево, но ни один соперник в Европе не способен этому помешать. Свою «двадцатку» он забьет всегда, но в атаке помощников у Лэнгфорда традиционно мало. Единственный шанс банды Пашутина — умереть в защите. И это было сделано! Айон, Рэндольф и Мачюлис забивали, но не было ни одного простого мяча. За 2.45 до конца третьей четверти Хоаким Колом своей «трешкой» сделал счет 53:53. Разыгрывающий УНИКСа показал пальцем на скамейку гостей. Чтобы все в зале поняли, кто тут главный испанец. Трибуны в экстазе! Запахло сенсацией.

ДАЙТЕ ЦСКА!

С главной звездой Мадрида УНИКС совладать сумел, но «икс-фактором» стал вундеркинд Лука Дончич. 17-летний юноша в четвертой четверти организовывал нападение, как опытный волк — 11 передач, с которых большие не имели права промахнуться. На каждую результативную атаку Лэнгфорда, гости отвечали своей. Казань всегда была где-то очень близко, но только 77:81. Шансов на плей-офф у УНИКСа практически не осталось.

— УНИКС играл здорово, — признал аргентинец Андриес Насиони. — Но в большом перерыве тренер подсказал нам, как перестроиться в защите. В России нам всегда приходится тяжело. Но, возможно, мы еще встретимся с русскими. Я про ЦСКА.

Хоаким Колом в матче против соотечественников был прекрасен. К 11 очкам разыгрывающий добавил еще и 9 передач, но не скрывал досады:

— Мы играли на равных с одной из лучших команд Евролиги, но в концовке допустили пару ошибок, а «Реал» их не прощает. А вообще, я очень рад, что вернулся на паркет. Сейчас у нас полная скамейка, и мы еще поборемся.

— Мы играли отлично во второй половине. Мы наладили свой ритм, — сказал главный тренер «Реала» Пабло Ласо. — Играли хорошо на обеих сторонах площадки и победили за счет этого. Ключевой момент был в подборах. Мы справились за счет этого. У Юйя нет никакой травмы, просто у него не пошла игра. Сегодня себя проявили другие игроки.

— Сегодня мы играли хорошо, но чтобы побеждать «Реал» этого пока мало, — признал главный тренер УНИКСа Евгений Пашутин. — С возвращением Колома наша игра наладилась. Мы сделали 20 ассистентов и всего 8 потерь. Немного упустили игру во второй четверти, но сделали коррекцию и вернулись в игру. Мы пропустили всего 14 очков в третьей четверти против «Реала», но нас не хватило в концовке. Для нас сейчас сложный период — 8 поражений подряд. Но я верю, что мы наладим результаты. Сейчас возвращаются игроки, которых нам не хватало. К тому же появился Анджушич, который, уверен, поможет.

Артур ЕНИКЕЕВ

из Казани.