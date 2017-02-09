Баскетболисты УНИКСа потерпели пятое поражение подряд в Евролиге, проиграв «Реалу»
МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Российский баскетбольный клуб УНИКС проиграл испанскому «Реалу» со счетом 77:81 в домашнем матче 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
Самыми результативными игроками матча стали форвард испанской команды Энтони Рэндолф и разыгрывающий казанцев Кит Лэнгфорд, в их активе по 25 очков. Это поражение стало для УНИКСа пятым подряд в Евролиге.
УНИКС занимает 15-е место в турнирной таблице, победив в семи встречах из 22. «Реал», в активе которого 17 побед, идет первым.
В следующем туре УНИКС 24 февраля на выезде сыграет с греческим «Панатинаикосом», «Реал» в тот же день дома встретится с турецкой «Дарюшшафакой».
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