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https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/28722510/
9 февраля 2017, 20:59 | Баскетбол: Еврокубки | ТАСС

Баскетболисты УНИКСа потерпели пятое поражение подряд в Евролиге, проиграв «Реалу»

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Российский баскетбольный клуб УНИКС проиграл испанскому «Реалу» со счетом 77:81 в домашнем матче 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

Самыми результативными игроками матча стали форвард испанской команды Энтони Рэндолф и разыгрывающий казанцев Кит Лэнгфорд, в их активе по 25 очков. Это поражение стало для УНИКСа пятым подряд в Евролиге.

УНИКС занимает 15-е место в турнирной таблице, победив в семи встречах из 22. «Реал», в активе которого 17 побед, идет первым.

В следующем туре УНИКС 24 февраля на выезде сыграет с греческим «Панатинаикосом», «Реал» в тот же день дома встретится с турецкой «Дарюшшафакой».
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