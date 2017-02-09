Сергей Карасев примет участие в конкурсе трехочковых на Матче звезд

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Хоккеистка из ОАЭ Фатима Аль-Али приняла участие в тренировке клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» в рамках социальной программы «Хоккей для всех». Об этом сообщается на официальном сайте лиги.