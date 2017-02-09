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9 февраля 2017, 12:41 | Баскетбол: Еврокубки | Советский спорт

Сергей Карасев примет участие в конкурсе трехочковых на Матче звезд

Нападающий «Зенита» Сергей Карасев заменит травмированного защитника «Химок» Нобеля Бунгу-Коло в конкурсе трехочковых на Матче звезд, сообщает официальный сайт Единой лиги ВТБ.

В конкурсе данков вместо Бунгу-Коло выступит защитник «Автодора» Джош Адамс.

Напомним, Матч всех звезд Единой лиги ВТБ пройдет 11 февраля в Сочи. В игре примут участие три игрока «Зенита»: Сергей Карасев, Янис Тимма и Стефан Маркович. Главный тренер петербургского клуба Василий Карасев стал помощником Евгения Пашутина, возглавившего сборную звезд России.
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