Трушкин заменит Губанова в Матче звёзд Единой лиги ВТБ

Трушкин в этом сезоне провёл за красноярский «Енисей» 16 матчей, набирая в среднем 8,8 очка, 4,5 подбора, 1,8 передачи, 1,2 перехвата и 9,9 балла за эффективность действий.



«Довольно неожиданно поехать в Сочи, так сказать, запрыгнуть в уходящий поезд. Но это очень круто в первый год в Единой лиге ВТБ попасть на такое мероприятие. При этом я желаю скорейшего выздоровления тем, кто не смог поехать на Матч звёзд из-за травм», — приводит слова Трушкина официальный сайт Единой лиги ВТБ.