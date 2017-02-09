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https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/28714248/
9 февраля 2017, 11:43 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Трушкин заменит Губанова в Матче звёзд Единой лиги ВТБ

Форвард «Енисея» Владислав Трушкин заменит в составе «Звёзд России» центрового «Нижнего Новгорода» Пётра Губанова, который получил травму.

Трушкин в этом сезоне провёл за красноярский «Енисей» 16 матчей, набирая в среднем 8,8 очка, 4,5 подбора, 1,8 передачи, 1,2 перехвата и 9,9 балла за эффективность действий.

«Довольно неожиданно поехать в Сочи, так сказать, запрыгнуть в уходящий поезд. Но это очень круто в первый год в Единой лиге ВТБ попасть на такое мероприятие. При этом я желаю скорейшего выздоровления тем, кто не смог поехать на Матч звёзд из-за травм», — приводит слова Трушкина официальный сайт Единой лиги ВТБ.
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