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9 февраля 2017, 9:35 | Баскетбол: Еврокубки | ТАСС

Определились все участники ¼ финала баскетбольного Еврокубка

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Три российских клуба стали участниками четвертьфинальной стадии баскетбольного Еврокубка. Краснодарский «Локомотив-Кубань», санкт-петербургский «Зенит» и «Химки» преодолели стадию топ-16 Еврокубка.

В четвертьфинале Еврокубка Локомотив-Кубань сыграет против Зенита Химки против Уникахи Увеличить
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Последний участник ¼ финала определился в группе Е, где в заключительном матче топ-16 «Канария» победила «Фуэнлабраду» со счетом 100:76.

В четвертьфинале «Локомотив-Кубань» встретится с «Зенитом», соперником «Химок» стала испанская «Валенсия». В других четвертьфиналах встретятся «Канария» (Испания) — «Хапоэль» (Израиль) и «Бавария» (Германия) — «Уникаха» (Испания).

Матчи ¼ финала пройдут до двух побед с 28 февраля по 8 марта.
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Определились все четвертьфиналисты баскетбольного Кубка Европы

МОСКВА, 9 фев — Р-Спорт. После заключительных матчей топ-16 Кубка Европы по баскетболу определились все участники четвертьфинала турнира, куда пробились сразу три представителя России — краснодарский «Локомотив-Кубань», петербургский «Зенит» и «Химки».
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