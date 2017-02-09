Определились все участники ¼ финала баскетбольного Еврокубка

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Последний участник ¼ финала определился в группе Е, где в заключительном матче топ-16 «Канария» победила «Фуэнлабраду» со счетом 100:76.

В четвертьфинале «Локомотив-Кубань» встретится с «Зенитом», соперником «Химок» стала испанская «Валенсия». В других четвертьфиналах встретятся «Канария» (Испания) — «Хапоэль» (Израиль) и «Бавария» (Германия) — «Уникаха» (Испания).

Матчи ¼ финала пройдут до двух побед с 28 февраля по 8 марта.