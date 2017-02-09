Определились все участники ¼ финала баскетбольного Еврокубка
МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Три российских клуба стали участниками четвертьфинальной стадии баскетбольного Еврокубка. Краснодарский «Локомотив-Кубань»,
санкт-петербургский «Зенит» и «Химки» преодолели стадию топ-16 Еврокубка.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Последний участник ¼ финала определился в группе Е, где в заключительном матче топ-16 «Канария» победила «Фуэнлабраду» со счетом 100:76.
В четвертьфинале «Локомотив-Кубань» встретится с «Зенитом», соперником «Химок» стала испанская «Валенсия». В других четвертьфиналах встретятся «Канария» (Испания) — «Хапоэль» (Израиль) и «Бавария» (Германия) — «Уникаха» (Испания).
Матчи ¼ финала пройдут до двух побед с 28 февраля по 8 марта.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter