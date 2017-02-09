Определились все четвертьфиналисты баскетбольного Кубка Европы
МОСКВА, 9 фев —
Р-Спорт. После заключительных матчей топ-16 Кубка Европы по баскетболу определились все участники четвертьфинала турнира, куда пробились сразу три представителя России — краснодарский «Локомотив-Кубань», петербургский «Зенит» и «Химки».
Последний участник ¼ финала определился в испанском противостоянии в группе Е, в котором «Гран-Канария» в
В итоге «Гран-Канария» сыграет в ¼ финала с «Хапоэлем» из Иерусалима. «Локомотив-Кубань» встретится с петербургским «Зенитом», подмосковные «Химки» поборются с испанской «Валенсией», а мюнхенской «Баварии» будет противостоять испанская «Уникаха».
Матчи ¼ финала Кубка Европы пройдут в формате серии до двух побед с 28 февраля по 8 марта.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter