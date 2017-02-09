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https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/28710563/
9 февраля 2017, 1:39 | Баскетбол: Еврокубки | Р-Спорт

Определились все четвертьфиналисты баскетбольного Кубка Европы

МОСКВА, 9 фев — Р-Спорт. После заключительных матчей топ-16 Кубка Европы по баскетболу определились все участники четвертьфинала турнира, куда пробились сразу три представителя России — краснодарский «Локомотив-Кубань», петербургский «Зенит» и «Химки».

Последний участник ¼ финала определился в испанском противостоянии в группе Е, в котором «Гран-Канария» в Лас-Пальмасе переиграла «Фуэнлабраду» со счетом 100:76 (26:19, 21:28, 27:14, 26:15).

В итоге «Гран-Канария» сыграет в ¼ финала с «Хапоэлем» из Иерусалима. «Локомотив-Кубань» встретится с петербургским «Зенитом», подмосковные «Химки» поборются с испанской «Валенсией», а мюнхенской «Баварии» будет противостоять испанская «Уникаха».

Матчи ¼ финала Кубка Европы пройдут в формате серии до двух побед с 28 февраля по 8 марта.
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