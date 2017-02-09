Определились все четвертьфиналисты баскетбольного Кубка Европы

Последний участник ¼ финала определился в испанском противостоянии в группе Е, в котором «Гран-Канария» в Лас-Пальмасе переиграла «Фуэнлабраду» со счетом 100:76 (26:19, 21:28, 27:14, 26:15).

В итоге «Гран-Канария» сыграет в ¼ финала с «Хапоэлем» из Иерусалима. «Локомотив-Кубань» встретится с петербургским «Зенитом», подмосковные «Химки» поборются с испанской «Валенсией», а мюнхенской «Баварии» будет противостоять испанская «Уникаха».

Матчи ¼ финала Кубка Европы пройдут в формате серии до двух побед с 28 февраля по 8 марта.