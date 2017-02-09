ЦСКА сыграет с сербской «Црвеной Звездой» в матче баскетбольной Евролиги

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«Црвена Звезда» выиграла в Евролиге 12 матчей при девяти поражениях, занимая четвертое место — при 15 победах у армейцев (вторая строчка). Белградский клуб в последние месяцы выступает блистательно, хотя в предыдущем туре победная серия «Звезды» прервалась — на своей площадке она проиграла турецкому «Анадолу Эфесу» (72:86).

29 декабря «Црвена Звезда» на домашней площадке победила ЦСКА — 78:67. Встреча запомнилась не только неожиданным поражением армейцев, которые на тот момент уверенно лидировали, встречаясь с командой из подвала таблицы. Болельщики сербского клуба провели на домашней арене трогательную акцию, почтив память погибших в авиакатастрофе «Ту-154» под Сочи.

«Црвена Звезда» выиграла два последних чемпионата Сербии, став сильнейшим клубом страны спустя почти 20 лет. Клуб пережил банкротство, однако его спас бывший мэр Белграда и премьер-министр Сербии Небойша Чович, который стал президентом «Црвены Звезды» и привел черногорского специалиста Деяна Радоньича. Хотя «Црвена Звезда» продолжила делать ставку на молодых сербских баскетболистов, это вскоре дало результат как в национальном чемпионате, так и Евролиге. В прошлом сезоне впервые в новейшей истории турнира «Црвена Звезда» пробилась в четвертьфинал, где, впрочем, уступила ЦСКА, и близка к повторению этого успеха.

В отличие от своего соперника, ЦСКА после Нового года выступает неудачно, потеряв лидерство в Евролиге, хотя участие команды в четвертьфинале сомнений не вызывает. Неделю назад победитель Евролиги прошлого сезона уступил в гостях финалисту 2016 года — турецкому «Фенербахче», потерпев уже шестое поражение в турнире и уступив единоличное лидерство испанскому «Реалу» из Мадрида.

Матч ЦСКА — «Црвена Звезда» пройдет на московской арене «Мегаспорт», начало — 19:00 мск. В четверг свою игру 22-го тура проведет и казанский УНИКС, который принимает «Реал». Волжане одержали в турнире семь побед, занимая лишь 13-е место.