Карасёв: Судьи позволяли играть за гранью допустимой жёсткости

«Судьи сегодня позволяли играть даже немного за гранью допустимой жёсткости, ребята старались сохранить хладнокровие, хотя у нас есть довольно вспыльчивые игроки, я в том числе. Хорошо, что не велись на все провокации, не спорили. Тренер может поговорить с судьями, а наше дело — играть. В ситуации с Пушковым держали его все вместе, потому что казалось, что он готов идти в бой. Повторюсь, главное, что мы добились выхода в следующий этап турнира.



Когда в концовке бил штрафные, прекрасно понимал, что мы уступаем одно очко и ни в коем случае нельзя переводить дело в овертайм, так как там игра могла пойти непредсказуемым образом, для нас главным было сохранить комфортную разницу. Честно говоря, даже не слышал, что тренер кричал “промахивайся”, сам всё прекрасно понимал. Конечно, лучше было забивать два, а не мазать оба, но, видимо, сил не хватило», — цитирует Карасёва сайт клуба.