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9 февраля 2017, 0:57 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

20 очков Коллинса помогли «Локомотиву» обыграть «Мурсию» в Еврокубке

Краснодарский «Локомотив-Кубань» на выезде обыграл испанскую «Мурсию» со счётом 85:77 в заключительном матче стадии Топ-16 Еврокубка.

Проиграв первую четверть, краснодарцы вырвались в лидеры к большому перерыву и увеличили преимущество во второй половине матча.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Мурсии» Билли Бэрон, который набрал 21 очко. Марди Коллинс принёс «Локомотиву» 20 баллов.

Краснодарцы ещё до этой встречи обеспечили себе первое место в группе и в ¼ финала сыграют с «Зенитом».
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