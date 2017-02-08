Баскетболистки курского «Динамо» одержали 12-ю победу подряд в Евролиге
МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Российский женский баскетбольный клуб «Динамо» (Курск) одержал победу над чешской «Прагой» со счетом 73:49 в гостевом матче 12-го тура Евролиги.
Для «Динамо» эта победа стала 12-й подряд в турнире. C 24 очками российский клуб возглавляет турнирную таблицу группы А.
В следующем матче 15 февраля баскетболистки «Динамо» дома сыграют с итальянским «Скио».
Евролига среди женских команд проводится европейским филиалом Международной федерации баскетбола, в турнире принимают участие сильнейшие команды главных национальных лиг Старого Света.
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