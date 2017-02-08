Иванович: «Химкам» по силам обыграть «Валенсию» в четвертьфинале Кубка Европы

«Химки» в среду со счетом 74:96 уступили «Баварии» в овертайме последнего матча топ-16 Кубка Европы. «Химки» заняли второе место в группе и в четвертьфинальной серии до двух побед сыграют с «Валенсией».

«Когда завершилось основное время, я думал, что мы можем не просто выиграть, но и сделать это с большой разницей. Реальность показала, что не можем. Мы пропустили быстрый трехочковый, кинулись сравнивать счет, потеряли терпение. Тем не менее это поражение для нас ничего не меняет, мы заняли второе место и должны обыгрывать “Валенсию” в четвертьфинале, думаю, нам это по силам», — сказал Иванович журналистам.

«Химки», заняв первое место в группе, сыграли бы в четвертьфинале против «Уникахи». «Разницы между “Уникахой” и “Валенсией” для нас нет, разве что последняя в чемпионате Испании в этом сезоне дважды обыграла первую, но большой разницы нет», — отметил Иванович.