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https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/28709710/
8 февраля 2017, 22:29 | Баскетбол: Еврокубки | Р-Спорт

Иванович: «Химкам» по силам обыграть «Валенсию» в четвертьфинале Кубка Европы

ХИМКИ (Московская область), 8 фев — Р-Спорт, Семен Галькевич. Баскетболистам «Химок» по силам обыграть испанскую «Валенсию» в четвертьфинале Кубка Европы, заявил главный тренер подмосковного клуба Душко Иванович.

«Химки» в среду со счетом 74:96 уступили «Баварии» в овертайме последнего матча топ-16 Кубка Европы. «Химки» заняли второе место в группе и в четвертьфинальной серии до двух побед сыграют с «Валенсией».

«Когда завершилось основное время, я думал, что мы можем не просто выиграть, но и сделать это с большой разницей. Реальность показала, что не можем. Мы пропустили быстрый трехочковый, кинулись сравнивать счет, потеряли терпение. Тем не менее это поражение для нас ничего не меняет, мы заняли второе место и должны обыгрывать “Валенсию” в четвертьфинале, думаю, нам это по силам», — сказал Иванович журналистам.

«Химки», заняв первое место в группе, сыграли бы в четвертьфинале против «Уникахи». «Разницы между “Уникахой” и “Валенсией” для нас нет, разве что последняя в чемпионате Испании в этом сезоне дважды обыграла первую, но большой разницы нет», — отметил Иванович.
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