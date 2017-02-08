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https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/28709590/
8 февраля 2017, 22:09 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

24 очка Карасёва не спасли «Зенит» от поражения в матче с «Летувос Ритас»

Санкт-петербургский «Зенит» на выезде уступил «Летувос Ритас» со счётом 84:86 в шестому туре стадии Топ-16 Еврокубка.

Петербуржцы с двузначным преимуществом выиграли первую четверть, но затем инициатива перешла к хозяевам, которые лидерами вышли на заключительный отрезок. В четвёртой четверти «Зенит» настиг соперников, но в концовке игроки «Летувос Ритас» оказались точнее.

Самым результативным в этом матче был защитник литовцев Дэвид Логан, который набрал 28 очков. На счету Сергея Карасёва 24 балла.
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