24 очка Карасёва не спасли «Зенит» от поражения в матче с «Летувос Ритас»

Петербуржцы с двузначным преимуществом выиграли первую четверть, но затем инициатива перешла к хозяевам, которые лидерами вышли на заключительный отрезок. В четвёртой четверти «Зенит» настиг соперников, но в концовке игроки «Летувос Ритас» оказались точнее.



Самым результативным в этом матче был защитник литовцев Дэвид Логан, который набрал 28 очков. На счету Сергея Карасёва 24 балла.