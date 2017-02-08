24 очка Карасёва не спасли «Зенит» от поражения в матче с «Летувос Ритас»
Санкт-петербургский «Зенит» на выезде уступил «Летувос Ритас» со счётом 84:86 в шестому туре стадии Топ-16 Еврокубка.
Петербуржцы с двузначным преимуществом выиграли первую четверть, но затем инициатива перешла к хозяевам, которые лидерами вышли на заключительный отрезок. В четвёртой четверти «Зенит» настиг соперников, но в концовке игроки «Летувос Ритас» оказались точнее.
Самым результативным в этом матче был защитник литовцев Дэвид Логан, который набрал 28 очков. На счету Сергея Карасёва 24 балла.
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