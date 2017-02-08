БК «Нижний Новгород» проиграл «Хапоэлю» (Иерусалим) в матче топ-16 Кубка Европы

Встреча группы G, состоявшаяся в среду в Нижнем Новгороде, завершилась поражением хозяев паркета со счетом 73:81 (16:16, 23:20, 12:22, 22:23). Самыми результативными игроками в составе «Хапоэля» стали Лиор Элияху и Амаре Стадемайр, набравшие 20 и 19 очков соответственно. В составе нижегородской команды самыми результативными стали Кенни Бойнтон и Деандре Кейн, в активе которых по 18 очков.

«Нижний Новгород» потерпел пять поражений в шести матчах и занял последнее место в группе.