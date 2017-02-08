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8 февраля 2017, 21:43 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Химки» уступили «Баварии», проиграв в овертайме 22 очка

Подмосковные «Химки» на своей площадке в овертайме проиграли мюнхенской «Баварии» со счётом 74:96 в шестом туре Топ-16 Еврокубка.

Подмосковные Химки на своей площадке в овертайме проиграли мюнхенской Баварии со счётом 74:96 в шестом туре Топ-16 <span class=error>Еврокубка</span>. Увеличить
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Игроки «Баварии» лидерами ушли на большой перерыв. В третьем отрезке «Химкам» удалось приблизиться, а в концовке основного времени матча сравнять счёт. Атака «Баварии» на последних секундах не была результативной. Овертайм немецкий клуб начал рывком 17:0, который предопределил исход встречи.

Результативнее всех в этом матче сыграл защитник «Химок» Алексей Швед, который набрал 31 очко. «Баварии» 21 балл принёс Максимилиан Клебер.
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