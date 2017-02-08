20 очков Колесникова помогли «Автодору» обыграть «Ольденбург» в Лиге чемпионов

Саратовцы наращивали преимущество на протяжении трёх четвертей, но в начале заключительного отрезка гостям удался рывок 14:2, который вывел их вперёд. Однако затем «Автодору» удалось вновь вырваться вперёд и удержать преимущество в концовке.



Самым результативным игроком встречи стал защитник «Ольденбурга» Рики Полдинг, который набрал 22 очка. У «Автодора» 20 баллов в активе Евгения Колесникова.