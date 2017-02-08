Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/28708157/
8 февраля 2017, 19:29 | Баскетбол: Еврокубки | Р-Спорт

Баскетболистки «Надежды» обыграли французский «Бурж» в домашнем матче Евролиги

МОСКВА, 8 фев — Р-Спорт. Баскетболистки оренбургской «Надежды» одержали победу над французским «Буржем» в домашнем матче группового этапа Евролиги.

Встреча 12-го тура группы В, прошедшая в среду в Оренбурге, завершилась победой российской команды со счетом 69:61 (15:15, 21:15, 20:17, 13:14). Самой результативной в составе «Надежды» стала Элизабет Уильямс, сделавшая дабл-дабл из 15 очков и 12 подборов.

После 12 туров «Надежда» с 21 очком идет на втором месте в группе, отставая от лидирующего екатеринбургского УГМК на два балла. В следующем туре две российские команды сыграют друг с другом 16 февраля в Екатеринбурге.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Баскетбольных еврокубков

Еще 7 новостей  Все новости
8 февраля

Врач о том, почему мужчинам нельзя заниматься сексом перед соревнованиями

Зрители освистали исполнительницу гимна РФ, забывшую слова. Видео

Копьем в сердце: парагвайская легкоатлетка с очаровательными формами