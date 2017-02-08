Баскетболистки «Надежды» обыграли французский «Бурж» в домашнем матче Евролиги

Встреча 12-го тура группы В, прошедшая в среду в Оренбурге, завершилась победой российской команды со счетом 69:61 (15:15, 21:15, 20:17, 13:14). Самой результативной в составе «Надежды» стала Элизабет Уильямс, сделавшая дабл-дабл из 15 очков и 12 подборов.

После 12 туров «Надежда» с 21 очком идет на втором месте в группе, отставая от лидирующего екатеринбургского УГМК на два балла. В следующем туре две российские команды сыграют друг с другом 16 февраля в Екатеринбурге.