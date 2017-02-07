«Они не зря лидируют в группе». Решающий матч «Химок» в Топ-16

Февраль предложит баскетбольным гурманам достаточно разнообразное меню, и решающий тур Еврокубка будет первым в ряду множества вкусных блюд. Марафон двух групповых этапов подходит к концу, и некоторые вопросы уже сняты с повестки дня. На данный момент определились шесть участников четвертьфинала, среди которых, что весьма приятно, оказались «Локомотив-Кубань» и «Химки». Компанию российским клубам составили «Валенсия», «Уникаха», «Хапоэль» и «Бавария».



Известны имена и главных неудачников Топ-16, и вот здесь «досрочность» российского клуба радовать никак не может. Хотя, если быть до конца честными, учитывая все объективные проблемы с составом, перспективы «Нижнего Новгорода» не простирались за пределы второго группового этапа, и для выхода в восьмёрку сильнейших подопечным Шталбергса понадобилось бы отнюдь не маленькое чудо. К сожалению, его не произошло, и чёрно-белые теперь сосредоточатся на внутреннем чемпионате.

В интересном положении оказался санкт-петербургский «Зенит». Команда Василия Карасёва довольно неожиданно уступила в первом туре «Нижнему Новгороду», чем заметно осложнила себе жизнь перед решающим поединком в Вильнюсе. Для абсолютного успеха «Зениту» нужно удержать девятиочковое преимущество, добытое в дома. Однако не исключён вариант и первого места, правда, для этого потребуется побеждать самим и ждать подвига от «НН» в поединке с «Хапоэлем».



Но, пожалуй, самым топовым матчем с пометкой «must see TV», как выразился бы сэр Чарльз Баркли, станет встреча лидеров группы F. «Химки» и «Бавария» разыграют первое место в своём квартете, которое даст триумфатору весомое преимущество в четвертьфинале. Вариантов развития событий для подмосковной команды всего два: либо, не затрачивая много ресурсов, спокойно занимать второе место и сразу же выходить на «горячую» «Валенсию», либо рвать жилы, пытаться обыграть «Баварию» с разницей «+17″ и зарезервировать дуэль с вполне проходимой «Уникахой». Наверняка химчане предпочтут второй путь.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BQGsoAqgS_L/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Final #FCBB vs. @fraport_skyliners 95-70 ?? #immerweiter #bbl #fcbb_myteam #nurderfcbb #90er | Topscorer @dzeda14 16, @devbook31 15, @maximilian.kleber 15, @thrycebaylor 15</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A photo posted by FC Bayern Basketball (@fcb_basketball) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-02-04T21:23:56+00:00">Feb 4, 2017 at 1:23pm PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Аутентичность баварского баскетбола

Говоря о современном этапе истории «Баварии», стоит учитывать то, что речь уже не идёт о банальном спин-оффе известного футбольного бренда, который заставляет поверить в свою значимость исключительно благодаря своему кричащему имени. Речь идёт о полноценном участнике еврокубков последних лет, из сезона в сезон собирающего под свои знамёна не только классных немецких баскетболистов, но и легионеров хорошего уровня, приправляя всё это именитым тренером. Последний из них — Саша Джорджевич, работу которого со сборной Сербии имели шанс оценить не только в Европе.



Главным оружием Джорджевича является тяжёлый форвард Девин Букер. Родной брат форварда «Бруклина» Тревора Букера и кузен Джордана Хилла заслужил повышение благодаря выступлению в прошлом сезоне за «Элан Шалон»: Девин стал MVP чемпионата Франции. Вместе с Максом Клебером они составляют один из лучших фронт-кортов Еврокубка и Бундеслиги соответственно.



Не стоит забывать и ещё об одной надёжной опции в нападении «Баварии». После того как «Хьюстон» отказался видеть в своём 42-м пике игрока ротации, Ник Джонсон принял волевое решение отправиться в Европу и начать свой третий сезон в профессионалах в форме «Баварии». Пока эксперимент оправдывает себя: Джонсон держится в лидерах команды по основным показателям. По-прежнему всё в порядке и с американскими ветеранами немецкого баскетбола Реджи Реддингом и Брайсом Тэйлором.



Помимо того что мюнхенцы обладают приличным по меркам Еврокубка составом, они к тому же ещё не преодолели пик своей формы: «Бавария» не проигрывала никому с 26 декабря. Важность предстоящего матча для тренерского штаба немцев, пожалуй, стоит даже выше внушительной победной серии. Об этом намекнул сам Джорджевич, сказав, что «выход с первого места в группе будет невероятно важен для команды».

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:33.75% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BP-fHgtjsJl/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">(RUS)?? #времяигры! Включаем Матч!Арена и болеем за "Химки"?? ------ (EN)?? #gametime! #liekhi</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A photo posted by BС Khimki (@khimkibasket) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-02-01T16:51:59+00:00">Feb 1, 2017 at 8:51am PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«На данном этапе сезона для нас это важнейшая игра»

Абсолютно идентичное настроение царит и в стане подмосковного клуба. Пресловутые 16 очков сейчас находятся на устах каждого игрока, и Егор Вяльцев не стал исключением:



«Бавария» — традиционно сильный соперник. Конечно, нам будет тяжело бороться за первое место — нужно выигрывать больше 16 очков. Физически сильная команда, играющая в традиционный немецкий баскетбол, много качественных американцев, хороший тренер из сборной Сербии — они не зря занимают первое место. Плюс хорошо сбалансированы линии: хватает классных исполнителей как «внутри», так и на периметре. Будет тяжело, но мы сделаем всё возможное, чтобы занять первую строчку".

Вторил игроку и генеральный директор «Химок» Павел Астахов, выделивший пару игроков передней линии Букер-Клебер:

«На данном этапе сезона для нас это важнейшая игра. Конечно, будет непросто ликвидировать такую разницу, но мы постараемся это сделать. У “Баварии” хорошие исполнители во всех линиях. Но если вспомнить первый матч, то там именно “большие”, например тот же Букер, растерзали нашу оборону. Надеюсь, что завтра мы уделим им особенное внимание и не повторим сценарий поединка в Германии».



Душко Иванович, чья команда также имеет в активе солидную победную серию из шести матчей, сделал акцент на том, что для начала неплохо было бы просто одержать победу и только в случае появления соответствующего шанса в концовке попытаться достичь нужной разницы по мячам. Так или иначе, но уже с четвертьфинальной стадии лёгкие соперники исчезнут как вид, поэтому даже в случае успеха миссии по захвату вершины группы F «Химкам» (как и любому другому российскому клубу) предстоит пройти тяжёлый путь до завоевания трофея и заветной путёвки в Евролигу.