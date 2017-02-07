Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/28694530/
7 февраля 2017, 19:18 | Баскетбол: Еврокубки | Р-Спорт

Баскетболистки УГМК обыграли французский «Вильнёв-Д’Аск» в домашнем матче Евролиги

МОСКВА, 7 фев — Р-Спорт. Баскетболистки екатеринбургского УГМК крупно обыграли французский «Вильнёв-Д’Аск» в домашнем матче группового этапа Евролиги.

МОСКВА 7 <span class=error>фев</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> Баскетболистки екатеринбургского <span class=error>УГМК</span> крупно обыграли французский <span class=error>Вильнёв</span>-Д'<span class=error>Аск</span> в домашнем матче группового этапа <span class=error>Евролиги</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча 12-го тура группы В, прошедшая во вторник в Екатеринбурге, завершилась победой российской команды со счетом 91:69 (23:21, 32:12, 22:14, 14:22). В составе УГМК самой результативной стала Бриттни Грайнер, в активе котрой 19 очков.

УГМК с 23 очками возглавляет группу В, опережая на четыре балла оренбургскую «Надежду», у которой одна игра в запасе. В 13-м туре две российские команды сыграют друг с другом 16 февраля в Екатеринбурге.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Баскетбольных еврокубков

Еще 7 новостей  Все новости
6 февраля

Врач о том, почему мужчинам нельзя заниматься сексом перед соревнованиями

Зрители освистали исполнительницу гимна РФ, забывшую слова. Видео

«Шубенков, верни 4 миллиона»: как уникальный атлет превратился в предателя