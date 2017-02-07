Баскетболистки УГМК обыграли французский «Вильнёв-Д’Аск» в домашнем матче Евролиги

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Встреча 12-го тура группы В, прошедшая во вторник в Екатеринбурге, завершилась победой российской команды со счетом 91:69 (23:21, 32:12, 22:14, 14:22). В составе УГМК самой результативной стала Бриттни Грайнер, в активе котрой 19 очков.

УГМК с 23 очками возглавляет группу В, опережая на четыре балла оренбургскую «Надежду», у которой одна игра в запасе. В 13-м туре две российские команды сыграют друг с другом 16 февраля в Екатеринбурге.