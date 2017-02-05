В. Карасёв: «Зенит» вышел на матч с ВЭФом расслабленным

«Изначально было тяжело: как ни настраивали свою команду, ребята всё равно вышли слегка расслабленными — невнимательная игра в защите и промахи своих свободных мячей. Из-за повреждений Тиммы и Тулсона мы не смогли в полной мере воспользоваться своей ротацией, но после перерыва ребята проанализировали свои ошибки и стали лучше играть в защите, внимательнее быть под кольцом, сумели довести игру до победы.



К сожалению, не в первый раз приходилось доносить до игроков, что не бывает слабых соперников — любая команда может обыграть тебя, а свою силу нужно показывать только на площадке, а не на словах», — приводит слова Карасёва сайт клуба.