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5 февраля 2017, 21:59 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

В. Карасёв: «Зенит» вышел на матч с ВЭФом расслабленным

Главный тренер «Зенита» Василий Карасёв прокомментировал победу своей команды над ВЭФом (82:73) в Единой лиге ВТБ.

«Изначально было тяжело: как ни настраивали свою команду, ребята всё равно вышли слегка расслабленными — невнимательная игра в защите и промахи своих свободных мячей. Из-за повреждений Тиммы и Тулсона мы не смогли в полной мере воспользоваться своей ротацией, но после перерыва ребята проанализировали свои ошибки и стали лучше играть в защите, внимательнее быть под кольцом, сумели довести игру до победы.

К сожалению, не в первый раз приходилось доносить до игроков, что не бывает слабых соперников — любая команда может обыграть тебя, а свою силу нужно показывать только на площадке, а не на словах», — приводит слова Карасёва сайт клуба.
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