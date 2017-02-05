В. Карасёв: «Зенит» вышел на матч с ВЭФом расслабленным
Главный тренер «Зенита» Василий Карасёв прокомментировал победу своей команды над ВЭФом (82:73) в Единой лиге ВТБ.
«Изначально было тяжело: как ни настраивали свою команду, ребята всё равно вышли слегка расслабленными — невнимательная игра в защите и промахи своих свободных мячей.
К сожалению, не в первый раз приходилось доносить до игроков, что не бывает слабых соперников — любая команда может обыграть тебя, а свою силу нужно показывать только на площадке, а не на словах», — приводит слова Карасёва сайт клуба.
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