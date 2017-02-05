Итудис: Увидел в исполнении ЦСКА то, что хотел увидеть

«Поздравляю команду с очередной победой. Очевидно, я старался вводить в строй вернувшихся после травмы Милоша и Виктора. В принципе, увидел то, что хотел увидеть.



“Автодор”, как и ожидалось, сыграл агрессивно, сражался с нами. В то же время мы смазали много бросков с периметра, хотя мы эти броски хорошо создавали и верили в них», — приводит слова Итудиса сайт «армейцев».