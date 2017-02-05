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5 февраля 2017, 20:39 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Итудис: Увидел в исполнении ЦСКА то, что хотел увидеть

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу своих подопечных над саратовским «Автодором» (95:80) в Единой лиге ВТБ.

«Поздравляю команду с очередной победой. Очевидно, я старался вводить в строй вернувшихся после травмы Милоша и Виктора. В принципе, увидел то, что хотел увидеть.

“Автодор”, как и ожидалось, сыграл агрессивно, сражался с нами. В то же время мы смазали много бросков с периметра, хотя мы эти броски хорошо создавали и верили в них», — приводит слова Итудиса сайт «армейцев».
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