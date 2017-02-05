Баскетболисты «Цмокі-Мiнск» обыграли УНИКС, прервав серию поражений в Единой лиге ВТБ

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Сегодня на паркете «Минск-Арены» чемпионы Беларуси дали настоящий бой одному из главных фаворитов турнира. На протяжении всей игры подопечные Игоря Грищука действовали очень активно, заставив соперников выкладываться по полной программе. Поначалу гости диктовали свои условия и их преимущество порой достигало 10−11 очков. Однако к концу первой четверти «драконы» сократили разрыв, а в начале второй десятиминутки вырвались вперед — 20:19. В дальнейшем команды попеременно лидировали с разницей в 3−5 баллов, но на старте заключительной четверти казанцы сумели оторваться на 10 очков. Однако хозяева не остановились и догнали оппонентов — 77:77, переведя игру в овертайм. В дополнительной пятиминутке нервы оказались крепче у минчан, в составе которых решающие очки набрали американские легионеры Джастин Грей и Антонио Грейвз.

В итоге, минские «Цмокі» выиграли с результатом 87:85 (13:16, 21:22, 23:24, 20:15, 10:8). В составе победителей самым результативным второй раз подряд стал недавний новобранец Антонио Грейвз, в активе которого 19 очков. Центровой сборной Беларуси Артем Параховский, выступающий в составе казанской команды, набрал 12 баллов. За всю историю противостояния с УНИКСом белорусский клуб победил лишь второй раз, проиграв в семи поединках.

В 15 проведенных матчах «Цмокі-Мiнск» одержали 4 победы и занимают сейчас 12-е место среди 13 участников «банковского» турнира. Свой следующий поединок «драконы» проведут 19 февраля на своей арене против «Астаны». Казахстанский клуб находится на 8-й позиции — у него 6 викторий в 15 играх.

Впереди московский ЦСКА — 14 побед в 15 встречах. По 12 раз выигрывали краснодарский «Локомотив-Кубань» (14 матчей) и питерский «Зенит» (15).