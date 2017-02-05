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5 февраля 2017, 19:20 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

24 очка де Коло помогли ЦСКА обыграть «Автодор» «+15»

Московский ЦСКА на своей площадке обыграл саратовский «Автодор» со счётом 95:80 в регулярном первенстве Единой лиги ВТБ.

«Армейцы» понемногу наращивали преимущество в первой половине, к большому перерыву доведя его до «+10». В третьей четверти «Автодор» немного сократил отставание, но в заключительном отрезке ЦСКА вновь увеличил отрыв и довёл встречу до победы.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий ЦСКА Нандо де Коло, который набрал 24 очка. «Автодору» 17 баллов принёс Джордан Адамс.
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