24 очка де Коло помогли ЦСКА обыграть «Автодор» «+15»

«Армейцы» понемногу наращивали преимущество в первой половине, к большому перерыву доведя его до «+10». В третьей четверти «Автодор» немного сократил отставание, но в заключительном отрезке ЦСКА вновь увеличил отрыв и довёл встречу до победы.



Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий ЦСКА Нандо де Коло, который набрал 24 очка. «Автодору» 17 баллов принёс Джордан Адамс.

