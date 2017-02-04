Матч Лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» — «Нижний Новгород» начался с полуторачасовой задержкой
МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Матч баскетбольный лиги ВТБ между краснодарским клубом «Локомотив-Кубань» и «Нижним Новгородом» начался с полуторачасовой задержкой
из-за сломавшейся на арене электронной судейской аппаратуры. Об этом сообщает пресс-служба краснодарцев.
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Матч должен быть начаться в 16:00 мск, но был перенесен на 17:40. При этом
«Локомотив-Кубань» с 10 победами в 13 матчах располагается на втором месте в турнирной таблице, «Нижний Новгород» занимает десятую строчку с четырьмя победами.
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