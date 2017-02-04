Матч Лиги ВТБ "Локомотив-Кубань" - "Нижний Новгород" начался с полуторачасовой задержкой

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Матч должен быть начаться в 16:00 мск, но был перенесен на 17:40. При этом из-за задержки «Локомотив-Кубань» сделал вход на матч свободным. Болельщики же, которые изначально купили билеты на матч, но не смогли остаться до начала игры, смогут вернуть билеты.

«Локомотив-Кубань» с 10 победами в 13 матчах располагается на втором месте в турнирной таблице, «Нижний Новгород» занимает десятую строчку с четырьмя победами.