Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/28663443/
4 февраля 2017, 18:01 | Баскетбол: Еврокубки | ТАСС

Матч Лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» — «Нижний Новгород» начался с полуторачасовой задержкой

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Матч баскетбольный лиги ВТБ между краснодарским клубом «Локомотив-Кубань» и «Нижним Новгородом» начался с полуторачасовой задержкой из-за сломавшейся на арене электронной судейской аппаратуры. Об этом сообщает пресс-служба краснодарцев.

Проблемы возникли <nobr>из-за </nobr>сломавшейся на арене электронной судейской аппаратуры. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Матч должен быть начаться в 16:00 мск, но был перенесен на 17:40. При этом из-за задержки «Локомотив-Кубань» сделал вход на матч свободным. Болельщики же, которые изначально купили билеты на матч, но не смогли остаться до начала игры, смогут вернуть билеты.

«Локомотив-Кубань» с 10 победами в 13 матчах располагается на втором месте в турнирной таблице, «Нижний Новгород» занимает десятую строчку с четырьмя победами.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Баскетбольных еврокубков

Еще 7 новостей  Все новости
4 февраля

Российские спортсмены завоевали три медали в шестой день Универсиады

Саночник Репилов стал вторым на этапе Кубка мира в Германии

Матч Лиги ВТБ "Локомотив-Кубань" - "Нижний Новгород" начался с полуторачасовой задержкой