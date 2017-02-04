Баскетболист «Анадолу Эфес» Деррик Браун признан MVP 21-й недели Евролиги

В пятницу «Анадолу Эфес» в Белграде прервал 7-матчевую победную серию «Црвены Звезды», победив со счетом 86:72. Браун оформил дабл-дабл (20 очков +11 подборов), добавив к нему по 2 результативные передачи и перехвата. Индекс полезности игрока составил «33».

Браун во второй раз в текущем сезоне и в третий раз в карьере получает награду MVP недели.

Второе место при определении MVP недели занял защитник греческого «Олимпиакоса» Эрик Грин («31»). Тройку лучших замкнул защитник мадридского «Реала» Лука Дончич («30»).