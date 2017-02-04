Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/28662570/
4 февраля 2017, 15:33 | Баскетбол: Еврокубки | Р-Спорт

Баскетболист «Анадолу Эфес» Деррик Браун признан MVP 21-й недели Евролиги

Американский форвард стамбульского баскетбольного клуба «Анадолу Эфес» Деррик Браун признан самым ценным игроком (MVP) 21-й игровой недели Евролиги.

В пятницу «Анадолу Эфес» в Белграде прервал 7-матчевую победную серию «Црвены Звезды», победив со счетом 86:72. Браун оформил дабл-дабл (20 очков +11 подборов), добавив к нему по 2 результативные передачи и перехвата. Индекс полезности игрока составил «33».

Браун во второй раз в текущем сезоне и в третий раз в карьере получает награду MVP недели.

Второе место при определении MVP недели занял защитник греческого «Олимпиакоса» Эрик Грин («31»). Тройку лучших замкнул защитник мадридского «Реала» Лука Дончич («30»).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Баскетбольных еврокубков

Еще 7 новостей  Все новости
3 февраля

Врач о том, почему мужчинам нельзя заниматься сексом перед соревнованиями

Белорусская Барби: 26-летняя кикбоксерша Екатерина Вандарьева

«Шубенков, верни 4 миллиона»: как уникальный атлет превратился в предателя