Баскетболист «Анадолу Эфес» Деррик Браун признан MVP 21-й недели Евролиги
Американский форвард стамбульского баскетбольного клуба «Анадолу Эфес» Деррик Браун признан самым ценным игроком (MVP) 21-й игровой недели Евролиги.
В пятницу «Анадолу Эфес» в Белграде прервал 7-матчевую победную серию «Црвены Звезды», победив со счетом 86:72. Браун оформил
Браун во второй раз в текущем сезоне и в третий раз в карьере получает награду MVP недели.
Второе место при определении MVP недели занял защитник греческого «Олимпиакоса» Эрик Грин («31»). Тройку лучших замкнул защитник мадридского «Реала» Лука Дончич («30»).
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