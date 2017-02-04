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4 февраля 2017, 2:17 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Реал» обыграл «Басконию» в Евролиге, несмотря на 20 очков Бьёбуа

Мадридский «Реал» на чужом паркете обыграл «Басконию» из Витории в матче 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги — 79:71.

Первая четверть завершилась с минимальным преимуществом гостей (16:15), после чего перевес только увеличивался.

Самым результативным игроком матча стал французский защитник «Басконии» Родриг Бьёбуа. На его счету 20 очков, 3 подбора и 3 передачи. Также стоит отметить защитника «Реала» Луку Дончича, который набрал 16 очков, совершил 9 подборов и отдал 6 передач.

«Реал» занимает первое место в турнирной таблице, «Баскония» — седьмая.
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