«Реал» обыграл «Басконию» в Евролиге, несмотря на 20 очков Бьёбуа
Мадридский «Реал» на чужом паркете обыграл «Басконию» из Витории в матче 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги — 79:71.
Первая четверть завершилась с минимальным преимуществом гостей (16:15), после чего перевес только увеличивался.
Самым результативным игроком матча стал французский защитник «Басконии» Родриг Бьёбуа. На его счету 20 очков, 3 подбора и 3 передачи. Также стоит отметить защитника «Реала» Луку Дончича, который набрал 16 очков, совершил 9 подборов и отдал 6 передач.
«Реал» занимает первое место в турнирной таблице, «Баскония» — седьмая.
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