Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/28656319/
4 февраля 2017, 1:54 | Баскетбол: Еврокубки | УНИАН

Единственный украинец в НБА Лэнь хочет сыграть на Евробаскете-2017

Игрок надеется, что нынешним летом все пройдет хорошо и он сможет рано вернуться в Украину.

Игрок надеется что нынешним летом все пройдет хорошо и он сможет рано вернуться в Украину. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Центровой «Финикс Санс» Алексей Лэнь выразил желание сыграть за сборную Украины на Евробаскете-2017, сообщается на официальном сайте турнира.

«Надеюсь, нынешним летом все пройдет хорошо, и я смогу рано вернуться в свою страну. Я хочу сыграть за свою сборную. Я уже говорил с людьми из национальной федерации, но еще не обсуждал этот вопрос с тренерским штабом команды», — цитирует Лэня официальный сайт ФИБА.

Ранее Алексей Лэнь еще не выступал за «взрослую» сборную Украины. На его счету есть только выступления за молодежные сборные Украины U-16 и U-18.

В нынешнем сезоне НБА Алексей Лэнь провел 47 матчей за Финикс (10 из них — в старте), в которых в среднем набирал 7,4 очка и делал 6,5 подборов.

Как сообщал УНИАН, Евробаскет-2017 пройдет 31 августа — 17 сентября в Финляндии, Израиле, Румынии и Турции.

Сборная Украины сыграет на групповом этапе в сикстете В с командами Израиля, Литвы, Грузии, Италии и Германии. Матчи группового этапа пройдут в Израиле.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Баскетбольных еврокубков

Еще 7 новостей  Все новости
03 февраля

СММ ОБСЕ зафиксировала за минувшие сутки 4 тысячи взрывов в Донецкой области

Гарантирование мира в регионе Черного моря является общей задачей Украины и Турции – Порошенко

Генсек ОБСЕ: использование силы в жилых районах на Донбассе является неприемлемым