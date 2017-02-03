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3 февраля 2017, 17:42 | Баскетбол: Еврокубки | Р-Спорт

Понкрашов заменит получившего травму Стребкова в Матче звезд Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 3 фев — Р-Спорт. Защитник казанского УНИКС Антон Понкрашов заменит получившего травму Ивана Стребкова из «Нижнего Новгорода» в Матче звезд Единой лиги ВТБ, сообщается на официальном сайте турнира.

Стребков получил травму голеностопа в среду в матче Кубка Европы с петербургским «Зенитом» и не доиграл встречу. В четверг 25-летний защитник сообщил агентству «Р-Спорт», что ему потребуется неделя-две на восстановление. Понкрашов был резервным игроком в составе команды «Звезды России».

Отмечается, что Понкрашов, не выходивший на паркет с октября, по официальной информации УНИКСа, полностью восстановился от повреждения связок колена и уже приступил к тренировкам.

Первый в истории Матч звезд Единой лиги ВТБ, в котором сойдутся команды «Звезд России» и «Звезд мира», пройдет в Сочи 11 февраля. Составы команд на игру определялись по итогам голосования болельщиков и анкетирования СМИ.
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