Понкрашов заменит получившего травму Стребкова в Матче звезд Единой лиги ВТБ

Стребков получил травму голеностопа в среду в матче Кубка Европы с петербургским «Зенитом» и не доиграл встречу. В четверг 25-летний защитник сообщил агентству «Р-Спорт», что ему потребуется неделя-две на восстановление. Понкрашов был резервным игроком в составе команды «Звезды России».

Отмечается, что Понкрашов, не выходивший на паркет с октября, по официальной информации УНИКСа, полностью восстановился от повреждения связок колена и уже приступил к тренировкам.

Первый в истории Матч звезд Единой лиги ВТБ, в котором сойдутся команды «Звезд России» и «Звезд мира», пройдет в Сочи 11 февраля. Составы команд на игру определялись по итогам голосования болельщиков и анкетирования СМИ.