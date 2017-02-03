Итудис: Баскетболисты ЦСКА атаковали с низким процентом, но сражались до конца
МОСКВА, 3 фев —
Р-Спорт. Баскетболисты ЦСКА в матче регулярного чемпионата Евролиги с турецким «Фенербахче» допустили много ошибок и показали низкий процент реализации бросков, особенно в третьей четверти, но при этом сражались до конца, заявил главный тренер московского клуба Димитрис Итудис.
Встреча «Фенербахче» — ЦСКА прошла в четверг в Стамбуле и завершилась победой хозяев со счетом 77:71. Армейцы потерпели пять поражений в последних восьми матчах Евролиги.
«Поздравляю “Фенербахче” с победой. В целом игра была равной. Можно много говорить о том, как мы начали, насколько сбалансированно провели первую половину. Безусловно, нам повредила третья четверть. Мы совершили потери, атаковали с низким процентом. Были и другие аспекты. Тем не менее мы сражались. “Фенер” более собранно провел концовку и победил», — приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.
В 22-м туре ЦСКА 9 февраля примет в Москве белградскую «Црвену Звезду».
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